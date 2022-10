Unmut nach Titelentzug für Königsenkel in Dänemark

Lediglich Prinzessin Benedikte, 78, hält in diesen Zeiten zu ihrer Schwester. „Ich denke, dass es für sie am Anfang natürlich schwierig ist, das ist ganz klar“, gibt sie sich auf Nachfrage der Zeitung B.T. diplomatisch, „aber meine Schwester trifft weise Entscheidungen, auch als Königin, und denkt an die Zukunft und nicht nur an das Hier und Jetzt. Und ich denke, das ist das Wichtigste.“