Seit sechs Jahren im Iran festgehaltener US-Amerikaner kommt frei

New York – Ein seit rund sechs Jahren im Iran festgehaltener US-Amerikaner kommt nach Angaben der Vereinten Nationen frei. Der 85-Jährige dürfe für eine medizinische Behandlung ins Ausland reisen, teilte ein UNO-Sprecher am Samstag (Ortszeit) in New York mit. Auch sein Sohn sei aus der Haft im Iran entlassen worden, beides auf Bitten von UNO-Generalsekretär António Guterres. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.