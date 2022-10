Triathletinnen Vilic und Strohschneider bedrängt und mit Steinen beworfen

Akaba – Österreichs Triathletinnen Sara Vilic und Tanja Strohschneider haben vor einem Kontinentalcup-Rennen in Jordanien schlimme Momente erlebt. Das Duo wurde laut einem Bericht der Kronen Zeitung (Sonntag-Ausgabe) beim Training in Akaba in einem ruhigeren Hafen-Becken neben einem öffentlichen Strand-Resort von bis zu 30 Burschen beschimpft, bedroht und sogar mit Steinen beworfen.