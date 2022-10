Altweibersommer in Tirol: Neue Woche bringt über 20 Grad und Sonne satt

Innsbruck – Neue Woche, neues Glück: Am Montag stellt sich das Wetter in Tirol auf Altweibersommer ein. Wie der Wetterdienst Ubimet und die Österreichische Unwetterzentrale berichten, beschert uns ein Hochdruckgebiet namens Timeo jede Menge Sonnenschein und mehr als 20 Grad.

„Der seit mehreren Wochen andauernde Tiefdruckeinfluss wird durch Hoch Timeo beendet“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Der Montag beginnt zwar noch trüb mit etwas Regen, im Laufe des Tages lockert es aber im ganzen Land auf und die Sonne macht sich breit. Am ungetrübtesten verläuft der Tag in Osttirol bei bis zu 20 Grad, in Nordtirol sind 16 Grad das höchste der Gefühle.

Am Dienstag trübt nur noch etwas Frühnebel das ruhige, sonnige Herbstwetter. In ganz Tirol scheint die Sonne, die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. In der gleichen Tonart, nur noch etwas wärmer mit Höchstwerten von 22 Grad, geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter.