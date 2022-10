Katja Burkard als erste Prominente bei „Masked Singer" enttarnt

Köln – Fernsehmoderatorin Katja Burkard ist in einem Gemüse-Kostüm als erste Prominente aus der neuen Staffel der Rate-Show „The Masked Singer" ausgeschieden. Die 57-Jährige – eigentlich vor allem vom Konkurrenzsender RTL bekannt – wurde am Samstagabend in der ProSieben-Sendung enttarnt, weil sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte. Sie steckte hinter einer lachenden Brokkoli-Maske auf zwei Beinen.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Entgeltliche Einschaltung

„Ich bin wirklich traurig, dass es vorbei ist", sagte Burkard, die in der Show den Pink-Hit „So What" dargeboten hatte. Aber die Konkurrenz sei auch sehr stark gewesen. Zudem glaube sie, dass sie noch nie so geschwitzt habe, wie in ihrem grünen Gemüse-Outfit. „Ich bin Brokkoli im eigenen Saft", bekannte sie. Von Moderatorin Ruth Moschner, die ihm Rateteam von „Masked Singer" sitzt, gab es gleichwohl Lob für die Montur: „Es steht dir total gut."

Burkard ist eines der bekanntesten RTL-Gesichter. Populär wurde sie vor allem von 1997 an mit der Moderation des Mittagsjournals „Punkt 12". Unter anderem hat sie aber auch Kinderbücher veröffentlicht. Eines davon heißt „Prinz Grünigitt: Eine Bilderbuchgeschichte für Obst- und Gemüsemuffel" – durchaus passend zur Brokkoli-Performance.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen