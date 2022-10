Fulpmes – Einbrecher waren in der Nacht auf Sonntag im Stubaital am Werk. Laut Polizei drangen sie in das Büro eines Hotels ein und stahlen eine Geldkassette und den Inhalt einer Geldtasche sowie einer Handkassa aus der Rezeption. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. (TT.com)