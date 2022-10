Mountainbiker nach Sturz in Lienz von Bergrettung geborgen

Lienz – Am Sonntagnachmittag war ein 53-Jähriger mit seinem Downhill-Bike am „Flow-Family-Trail“ am Schlossberg in Lienz unterwegs. Nach einer Welle konnte der Österreicher das Rad nicht mehr kontrollieren. Er touchierte einen Baum und stürzte. Die Bergrettung barg den Verletzten, die Rettung brachte ihn anschließend in das Krankenhaus Lienz. Laut Polizei dürfte sich der Mann einen Oberschenkel gebrochen haben. (TT.com)