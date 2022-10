Taucher geriet im Plansee in Panik: Mann und Frau verletzt

Breitenwang – Eine Tauchergruppe aus Deutschland tauchte am Sonntagvormittag im Plansee ab. In etwa 35 Metern Tiefe zeigte ein 59-Jähriger per Handzeichen an, dass bei ihm etwas nicht in Ordnung sei. Eine 48-Jährige bemerkte die Signale. Der Atemregler des Mannes funktionierte offenbar nicht mehr. Die Frau versuchte, ihm ihren zweiten Atemregler zu übergeben. Doch der Mann geriet in Panik.