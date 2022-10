Mann stahl Gabelstapler von Baustelle in Innsbruck

Innsbruck – Ein 42-Jähriger unternahm am Sonntag eine Spritztour mit einem Gabelstapler in Innsbruck. Der Österreicher hatte das Gefährt auf einer Baustelle unbefugt gestartet und fuhr dann auf eine öffentliche Straße. Laut Polizei hielt er direkt auf eine Passantin zu, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Schließlich ließ der Mann den Gabelstapler am Straßenrand stehen und flüchtet zu Fuß.