Diebe brachen sechs Autos zwischen Felbertauern und Dölsach auf

Dölsach – Am Sonntag waren Langfinger in Osttirol unterwegs. Sie hatten es auf geparkte Autos abgesehen, in die sie einbrachen. Insgesamt sechs Fahrzeuge auf verschiedenen Parkplätzen wurden zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr aufgebrochen. Die Tatorte lagen dabei zwischen Felbertauern und Dölsach. Die Unbekannten stahlen aus den Autos Bargeld, Taschen und Smartphones.