„Sparta“-Regisseur Ulrich Seidl spricht sich selbst frei

Seidl selbst sieht in den Vorwürfen eine „groteske Verdrehung“ von Tatsachen. „Völlig aus dem Zusammenhang gerissene einzelne Anschuldigungen“ würden verwendet, „um so die eigene Skandalgeschichte zu stützen“. Er habe den Film inzwischen den Familien der am Dreh beteiligten Buben gezeigt. Diese würden ihm jetzt nichts mehr vorwerfen. Es habe weinende Kinder am Set gegeben, bestätigt Seidl und ergänzt: „Es muss möglich sein, eine Filmszene zu drehen, in der ein Kind kurz weint, wenn es die Szene erfordert, und man es nachher tröstet und ihm alles noch einmal erklärt. Das Kind weiß ja immer, dass ihm keine reale, keine echte Gefahr droht.“