„Brotwoche“ in Wattens: Brotbacken mit Laib und Seele

In der „Brotwoche“ von 9. bis 16. Oktober (in der und um die Marienkirche) stellt sich die „Brotgemeinschaft Holzbackofen Wattens und Umgebung“ nun mit einem dichten Programm vor: Dazu zählen eine Erntedank-Agape mit der Jungbauernschaft/Landjugend (9.10.), Brotbackkurse (10.10. um 9 Uhr, 13.10. um 18 Uhr) oder die Veranstaltung „Mit Laib & Seele“ im Museum Wattens am 12.10.: Dort warten Anekdoten und Erlebnisse von Bäckern und Brotliebhabern, eine Aussstellung mit „Brotfakten“ oder eine Foto- und Filmdoku zum Wattener Holzbackofen (18.30 Uhr).