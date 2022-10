Heldenhafter Abschluss beim Erntedank im Festspielhaus Erl

Erl – Die Welt ist voller Helden: jenen, die ihr Leben für andere gefährden oder durch ihr Engagement anderen ein besseres Dasein ermöglichen, oder trotz widrigster Umstände ihr Leben meistern – die also einfach nur überleben. Die Romanfigur „Don Quixote“ war ein Möchtegernheld. Einer, bei dem Wirklichkeit und Realität verschwammen, der Generationen zum Diskutieren darüber brachte, was uns der Autor Miguel de Cervantes wirklich mit dieser Figur sagen wollte. Denn wer kennt ihn nicht, den oftmals mühsamen Kampf gegen Windmühlen, und sei er eben nur erdacht. Der Roman diente auch als Vorlage für eine Perle in der Musikgeschichte: Richard Strauss’ fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters. Nur kurze Zeit später vollendete der bayerische Komponist seine symphonische Dichtung „Ein Heldenleben“. Seine ganz persönliche Eroica mit Selbstbezügen und Seitenhieben auf seine Kritiker und Zweifler und ein Porträt seiner Ehefrau. Über einen Helden, wie ihn Strauss sah, mit Höhen und Tiefen.