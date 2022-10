Arbeiten unter Zeitdruck an der Bahnstrecke durch das Brixental

Westendorf – Gut 400 Tonnen konnten gestern in der Windau in Westendorf bei der Arbeit beobachtet werden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten des Leideggtunnels wird auch die komplette Gleisanlage neu verlegt. Dazu war gestern der so genannte Schnellumbauzug (SUZ) 500 auf der Baustelle unterwegs. Mit der Maschine können 200 Meter Gleise in der Stunde erneuert werden. Im Bereich Leideggtunnel waren das gestern 800 Meter in beiden Richtungen.