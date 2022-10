„(R)Evolution“ im Kellertheater: In der schönen neuen Welt

Wolfgang Hundegger, Katarina Hauser und Klaus Rohrmoser (von links) beim virtuellen Liebesspiel. © Grießenböck

Innsbruck – „Alexa“ war gestern, inzwischen gibt es „Alecto“. Und „Alecto“ regiert, mit besten Absichten, aber bestimmt. Alles ist mit allem verbunden in der schönen neuen Welt. Der Kühlschrank bleibt zu, wegen Cholesterin oder so. Fernsehen ist verboten, weil sich das bestens vernetzte Bett über unruhigen Schlaf beschwert hat. Und den Termin beim Scheidungsanwalt hat „Alecto“ schon vereinbart, obwohl der Ehekrach erst stattfinden muss. Um 2040 ist es auch in den heimeligen Häusern besser betuchter Bürger ziemlich unheimlich geworden. Das führt „(R)Evolution“ recht eindrücklich vor. Und draußen knallt es auch: Holländer und ihre Sympathisanten terrorisieren nach der Überschwemmung der Niederlande als „Naturisten“ die Welt von morgen.

Die neue Produktion des Innsbrucker Kellertheaters basiert auf den Überlegungen des Historikers Yuval Harari, auf dessen „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ zum Beispiel. Fürs Hamburger Thalia-Theater haben Yael Ronen und Dimitrij Schaad Hararis Prognosen 2020 erfolgreich dramatisiert. Fabian Kametz inszeniert sie in Innsbruck als mal witzige, mal fast schon zynische Szenenfolge in blütenweißem Dekor. Droht es besonders drastisch zu werden, geht der Vorhang zu: Gemetzgert (und gestrippt) wird in dieser von Kunstgras gerahmten, klinisch-kühlen Zukunftsvision als Schattenspiel (Ausstattung: Katharina Ganner).

Zwei Paare und eine Einzelkämpferin werden beim durchdigitalisierten Allerweltsalltag begleitet: Ein Arzt (Klaus Rohrmoser) bietet Designerbabys gegen Aufpreis an, die potenziellen Eltern (Katarina Hauser und Edwin Hochmuth) kriegen sich darüber in die Haare. Das Ehe-Aus droht aber dem Doktor. Er vergnügt sich mit Robotern. Sein Mann (Wolfgang Hundegger) träumt von transhumanem Dasein in der Cloud. Und auch Tatjana (Therese Hofmann) macht „Alecto“ Sorgen: Sie versteht die „Naturisten“ – und mag sich keinen Chip ins Hirn pflanzen lassen. Die Simulation eines Verhörs – Good (Hochmuth) und Bad Cop (Hauser) inklusive – ist einer der atemlosen Höhepunkte des Abends. Ein zweiter ist das virtuelle Liebesspiel von „Pharao“ (Rohrmoser) und „Feuerdrache“ (Hundegger): Sauberster Cyber-Sex wird zur abgründigen Therapiesitzung – und da wirkt diese Zukunft plötzlich furchtbar heutig –, Schuld ist am Ende immer der andere. Davor hat „(R)Evolution“ etwas Kabarettistisch-Nummernrevuehaftes, viele Ideen, aber bisweilen fehlt es an Fleisch und Zug.

Um Längen besser als das algorithmusoptimiert-dunkelschwarze Zukunftstheater, das ganz zu Beginn angepriesen wird, ist „(R)Evolution“ aber allemal. (jole)

