Indianapolis Colts verloren erneut, Raimann nicht im Einsatz

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag in der National Football League (NFL) eine 17:24-Heimniederlage gegen die Tennessee Titans kassiert. Der Österreicher Bernhard Raimann stand nach überwundener Knöchelverletzung zwar wieder im Kader der Gastgeber, spielte in der Partie aber keine Rolle. Sein Positions-Konkurrent Matt Pryor zeigte eine schwache Leistung.