Pkw erfasste Moped in St. Johann: 15-Jähriger verletzt

St. Johann – Bei einem Unfall in St. Johann wurde Montagfrüh ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt. Der Bursche war auf der Kaiserstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Auto auf der der Dampflfeld Straße ebenfalls in Richtung Zentrum.

Als der 15-Jährige mit seinem Moped in die Kreuzung einbog, kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto. Dabei wurde der Jugendliche unbestimmten Grades verletzt. Er wurde in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)