Ab 9. Oktober: Luegbrücke wird wegen Sanierung einige Tage einspurig

Die Luegbrücke ist seit Jahren ein Zankapfel in der Verkehrspolitik.

Gries am Brenner – Die Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) wird im Oktober für einige Tage pro Fahrtrichtung nur einspurig befahrbar sein. Der Autobahnbetreiber Asfinag begründete dies am Montag in einer Aussendung mit "dringend notwendigen Sanierungen". Es werde mit "spürbaren Verkehrsbehinderungen" gerechnet, hieß es. Außerdem darf nicht schneller als 40 km/h gefahren werden.