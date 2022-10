Nach Flucht aus dänischer Anstalt: 62-Jähriger ging Jenbacher Polizei ins Netz

Jenbach – Ein EU-weit gesuchter Straftäter ist der Tiroler Polizei vor eineinhalb Wochen am Bahnhof Jenbach ins Netz gegangen. Ursprünglich wurden die Beamten am 22. September gegen 16 Uhr wegen eines renitenten Zugfahrgastes alarmiert. Als der Mann zur Rede gestellt wurde, gab er falsche Daten an. Die Polizisten beschlossen, die Person auf der Polizeiinspektion noch einmal genauer zu überprüfen.