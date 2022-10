Schach-Star Carlsen muss sich im Zillertal zum Auftakt mit Remis begnügen

Magnus Carlsen war am Montag zum ersten Mal in Mayrhofen im Einsatz.

Mayrhofen – Schach-Star Magnus Carlsen hat am Montag seine ersten Züge im Zillertal gezogen. Der Weltmeister aus Norwegen, der indische Ex-Weltmeister Viswanathan Anand und auch Österreichs Großmeister Markus Ragger waren in Mayrhofen im Rahmen des Vereins-Europacups im Einsatz. Carlsen spielt für das norwegische Team Offerspill Chess, das in Tirol als Außenseiter antritt. Am Montag remisierte er mit den schwarzen Steinen nach 200 Minuten gegen den Letten Nikita Meshkovs.