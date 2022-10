Drei Motorradfahrer bei Unfällen auf der Brennerstraße verletzt

Steinach, Schönberg – Insgesamt drei Motorradfahrer waren am Dienstag in Verkehrsunfälle auf der Brennerstraße (B182) verwickelt. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Montagabend fuhr eine Deutsche mit ihrem Motorrad in Richtung Norden. In Schönberg bremste sie in einer Linkskurve ab, geriet ins Schleudern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Die Frau wurde über diese geschleudert und blieb verletzt auf der Böschung liegen. Sie wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)