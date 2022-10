Motorradlenkerin und Rennradfahrer bei Unfällen in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Gegen 14.20 Uhr fuhren eine Motorradlenkerin und ein Autolenker auf dem rechten Fahrstreifen die Höttinger Au in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Höttinger Auffahrt mussten beide halten, die Ampel stand auf Rot. Als sie umschaltet, fuhren beide wieder an. Die Fahrzeuge berührten sich laut Polizei. Die Motorradlenkerin verlor die Kontrolle und stürzte.

Die 49-Jährige konnte sich an der Unfallstelle nicht an den Hergang erinnern, sagte in der Klinik aber, dass sie einen Anprall gespürt habe. Dann sei sie gestürzt. Der 58-jährige Autolenker gab an, dass die Motorradfahrerin von der Rechtsabbiegerspur auf seine Fahrspur und so gegen seinen Pkw gefahren sei.

Die Motorradlenkerin wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 059133/7591 zu melden.

Busfahrer übersah Rennradfahrer

Gegen 17.36 Uhr kam es dann am Fürstenweg zu einem Unfall mit einem Linienbus und einem Rennradfahrer. Der Busfahrer bog an der Kreuzung Fischnallerstraße/Fürstenweg nach rechts ab. Der 41-Jährige gab an, den Radfahrer zuvor nicht gesehen zu haben. Als er dann mit dem Gelenkbus in den Fürstenweg einbog, kam es zur Kollision. Der 19-Jährige stürzte, laut Polizei erlitt er eine Verletzung am Sprunggelenk.

