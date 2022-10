Linienbus musste in Mieders scharf bremsen: Zwei Frauen verletzt

Mieders – Am frühen Montagabend war ein Linienbus auf der Stubaitalstraße (B183) in Richtung Neustift unterwegs. In Mieders musste der 43-jährige Lenker verkehrsbedingt stark abbremsen. Zwei Fahrgäste – eine 27-Jährige und eine 52-Jährige – kamen dabei im Bus zu Sturz. Die Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)