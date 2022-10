Nach fünf Niederlagen für Schwaz: Ein Spiel mit und auch gegen die Zeit

Schwaz – „Es ist bitter, wenn man vor ein paar Monaten Hard im Viertelfinale noch aus der eigenen Halle schießt und jetzt mit null Punkten am Tabellenende steht“, gibt Schwaz-Kapitän Alexander Wanitschek nach fünf Niederlagen in Serie zu Protokoll. Ende April stellten die Knappenstädter Hard im zweiten Viertelfinale in der Osthalle mit 32:19 kalt, „die Adler fliegen zum Serienausgleich“, lautete der Post auf der Klub-Homepage. Eine Spurensuche, warum Handball Tirol jetzt das Tabellenende der HLA-Meisterliga ziert.