Akademietheater zeigt Familienstück als Graphic Novel

Die Grenzen zwischen Bild und Text, Schauspiel und Film, Realität und Animation verschwimmen in den Produktionen der britischen Theatergruppe "1927": Mit "Mehr als alles auf der Welt" feiert am Samstag ihre jüngste "Graphic Novel" im Akademietheater Premiere. Thematisch hat man sich dabei auf neues Terrain gewagt und eine sehr persönliche Geschichte verarbeitet: Ein abwesender Vater schreibt aus dem Gefängnis an seine Kinder, die ihn auf einem Abenteuer wähnen.

Dabei stehe auch gar nicht so sehr der Grund für die Abwesenheit des Vaters im Vordergrund als das Motiv des abwesenden Elternteils. "Das Gefühl, einen abwesenden Elternteil zu haben, kennen viele, auf unterschiedliche Art." Somit verhandle das Stück, in dem Andrea Wenzl, Stefanie Dvorak, Markus Meyer, Alexandra Henkel und Isabella Knöll auf der Bühne stehen, "universelle Themen des Erwachsenwerdens".

Zwei Jahre Vorbereitungszeit stecken in "Mehr als alles auf der Welt", auch während der Proben in Wien sei der Text immer noch adaptiert worden. "Wir sind auch oft zurück ins Animationsstudio gegangen", erklärt die Regisseurin, die einen Großteil des Textes in der Isolation während diverser Corona-Lockdowns geschrieben hat. Die Isolation im Gefängnis will sie jedenfalls nicht mit jener der Lockdowns vergleichen. Vielmehr habe sie in der Vorbereitung auch viel über das Leben von Menschen im Gefängnis gelesen.