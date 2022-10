Literarische Tour durch Axams – und eine besondere „Zauberflöte"

Axams – Das „Kultur.Werk.Axams“ ist erst seit fünf Jahren tätig, kann aber schon auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte blicken: Die im Jahr 2019 vom Verein wiederbelebte „LiteraTour“ hat sich in der Szene einen Namen gemacht. Bereits zum vierten Mal beehren heuer hochkarätige Autorinnen unter dem Motto „3 Autorinnen . 3 Lesungen . 3 Orte“ die Mittelgebirgsgemeinde. Am Donnerstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, lesen Friederike Gösweiner, Sarah Kuratle und Judith W. Taschler im Lindensaal, in der Bücherei und in der Kaffeestub’n. Das Publikum kann dabei von einem literarischen Erlebnis zum nächsten wandern.