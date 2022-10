Parkgutscheine sollen Wilten beleben

Innsbruck – Unter dem Motto „Dein Wilten, Dein Parkplatzl“ startet ein Pilotprojekt, das die lokale Wirtschaft ankurbeln und Konsumenten nach Wilten locken soll. Wer in einem Mitgliedsbetrieb einkauft, erhält ab sofort einen digitalen Gutschein in Höhe von 2 Euro, der in der App „easypark“ eingelöst werden kann. Das System soll demnächst auch in Pradl zur Anwendung kommen. (TT)