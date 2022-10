Jetzt geht’s erst richtig ans Eingemachte: 25. Oktober als Ziel für Schwarz-Rot

Plus

ÖVP und SPÖ werden ab heute über die Bildung einer schwarz-roten Landesregierung verhandeln. In den Koalitionsverhandlungen gibt es für ÖVP-Chef Mattle „keine unüberwindbaren Hürden“. SP-Vorsitzender Dornauer will Gespräche auf Augenhöhe und die SPÖ in der Regierung kein Beiwagerl sein.