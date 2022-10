Günstiger Wind für Silvretta Therme: Großprojekt in Ischgl vor Öffnung

Ischgl – Preis-Gipfel während Ferienzeiten und Preis-Täler bei geringerer Auslastung sind im Tourismus kein Neuland mehr. Was gerade in der Hotellerie in Sachen Preisflexibilität gelebte Praxis ist, ist in den meisten Freizeiteinrichtungen hingegen noch unbekanntes Terrain. In der Silvretta Therme in Ischgl will man nun sogar noch einen Schritt weiter gehen und künftig den Wetterfrosch mitreden lassen, wie viel der Thermeneintritt kostet. „Dynamische Preisgestaltung“ lautet die Devise.