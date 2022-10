TT-Leitartikel zu illegaler Migration: Problem erkannt, Lösung ungenügend

Seit Sebastian Kurz steht die ÖVP unter Generalverdacht: Wenn von Asyl und Migration die Rede ist, muss es den Türkisen ganz schlecht gehen. Dann greifen sie auf das Rezept zurück, das ihren kurzen Höhenflug befeuert hat. Gestern folgte Bundeskanzler Karl Nehammer einer Einladung des ungarischen Premiers Viktor Orbán nach Budapest. Gemeinsam mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic berieten sie die Lage auf der – was sonst? – Balkanroute.

Der Generalverdacht wird genährt, wenn Nehammer in Budapest die EU-Kommission kritisiert – Seite an Seite mit EU-Rüpel Orbán, der über die Freundschaft mit dem „Schwager“ aus Wien schwärmt. Nicht der Bruder, aber auch kein Fremder, meint Orbán. Zumindest in der Migrationsfrage sind sie Brüder im Geiste. Österreichische Polizisten patrouillieren schon lange gemeinsam mit ungarischen Kollegen, um Schlepper und Migranten abzufangen.