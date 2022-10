Wunderwerk als Wundertüte: „Automatenbüfett“ in den Kammerspielen

Ein Anglerverein ist nichts für Klaustrophobiker: Petra Alexandra Pippan, Hans Danner, Ulrike Lasta, Raphael Kübler, Janine Wegener (hinten, von links) und Johannes Gabl in „Automatenbüfett“. © Gufler

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Anna Gmeyner war dreißig, als ihr Stück „Automatenbüfett“ (1932) mit jenen Horvaths und sie mit Marieluise Fleißer verglichen wurde. Doch schon ein Jahr später – nach Hitlers Machtübernahme – begann Gmeyners früher Ruhm auszubleichen. In Zürich wurde „Automatenbüfett“ 1933 mit Therese Giehse in einer der Hauptrollen noch einmal groß gefeiert. Aber da saß die Autorin – 1902 in eine jüdische Wiener Familie hineingeboren und später Dramaturgin beim Theaterinnovator Erwin Piscator und Drehbuchautorin von Georg Wilhelm Papst – schon im Exil fest. In Deutschland wurden ihre Texte verboten. Als Gmeyner 1991 starb, galt sie als britische Autorin. Dramatisches hat sie nach „Automatenbüfett“ nicht mehr veröffentlicht. Und auch das einstige Erfolgsstück dämmerte – einigen ehrenwerten Wiederbelebungsversuchen, etwa 2004 an der Josefstadt, zum Trotz – dem Vergessen entgegen. 2019 hat Sasha Marianna Salzmann in einem hymnischen Beitrag zur FAZ-Reihe „Spielplanänderung“ aufs „Automatenbüfett“ im Speziellen und Anna Gmeyner im Allgemeinen hingewiesen.

Mit Erfolg: 2020 wurde das Stück am Wiener Akademietheater als große (Wieder-)Entdeckung einer Coronageplagten Saison gefeiert – und zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Seither findet es sich auf verschiedensten Spielplänen, zuletzt etwa in Lübeck und Köln. Und auch die Erforschung des Gmeyner’schen Gesamtwerks schreitet voran: „Welt überfüllt“ – ein Manuskript aus dem Nachlass der Autorin – kam vor wenigen Tagen im Theater Oberhausen zu seiner Uraufführung.

Für einen vergleichbaren Schuss ins Dunkle reichte es am Tiroler Landestheater, das sich neuerdings zur eigenen Radikalität beglückwünscht, dann doch nicht. Was sich in Wien und anderswo bewährt hat, soll Tirol nicht vorenthalten bleiben, könnte man sagen. Am Sonntagabend kam in den Kammerspielen also „Automatenbüfett“ zur Premiere.

Anna Gmeyner erzählt darin satirisch scharf zugespitzt und mit ernüchternden Anleihen beim Kunstmärchen von einer Gruppe kleingeistiger Großkotze, der eine gescheiterte Selbstmörderin den Kopf verdreht, bis es den meisten an den Kragen geht. Getroffen und besoffen wird sich im titelgebenden Automatenbüfett.

Sprachlich ist das Stück ein Wunderwerk – saftige Sentenzen, elaborierte Wendungen, Witze und Wutreden über Würste und Weiher, Wesen und Weh der Welt. Die Inszenierung von Elke Hartmann ist allerdings eher eine Wundertüte, reich an schönen Ideen (Stichwort: Fliegender Fisch), die sich aber mitunter selbst im Weg stehen. Ausstatterin Alexia Engl jedenfalls hat ein angemessen tristes Schnellrestaurant gezimmert: belegte Brote, Bierflaschen und mobile Bestuhlung. Alles wird, wenn in der Ferne nicht grad Blaskapellen marschieren – oder im Publikum ein Handy klingelt –, von schaurig-schönen Sehnsuchtsschnulzen beschallt.

Nicht unbedingt schaurig, aber schön ist auch der Anfang: Der Amateurangler Herr Adam fischt sich seine lebensmüde Eva aus einem Tümpel. Johannes Gabl und Marion Fuhs spielen diese eigentümliche Schicksalsgemeinschaft ganz vorzüglich: Er, ein Satzdrechsler vor dem Herrn, ein Mann mit Ideen, aber ohne echten Plan; sie, nüchtern, abgeklärt und geradlinig, eine Frau, die schon lange aufgehört hat, sich Hoffnungen oder gar Illusionen hinzugeben. Auch Antje Weiser als irgendwie übergriffige, aber nachvollziehbar verzweifelte Automatenbüfett-Eignerin überzeugt.