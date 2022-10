Inter und Barcelona unter Druck: Der Schlager wird zum Verfolgerduell

Der Druck steigt in der Modemetropole: Inter-Mailand-Coach Simone Inzaghi ist vor dem Duell mit dem FC Barcelona angezählt. © imago

Innsbruck – Krise? So weit will Jürgen Klopp noch nicht gehen. Aber natürlich weiß auch der deutsche Fußball-Lehrer, dass er mit den „Reds“ nicht erst seit dem 3:3 gegen Brighton den eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Neuer Bewerb, neues Glück könnte man nun formulieren, wenn der FC Liverpool im prestigeträchtigen „Battle of Britain“ die Glasgow Ranger empfängt. Eines scheint mit Blick auf die beiden Fan-Lager sicher: Es wird laut an der Anfield Road. Im Parallelspiel der Gruppe A hofft indes Florian Grillitsch (Ajax) auf Einsatzminuten gegen Tabellenführer Napoli.

Eröffnet wird der dritte Spieltag der Königsklasse indes heute (18.45 Uhr) in der Allianz Arena. Und alles andere als ein klarer Erfolg des FC Bayern gegen den tschechischen Außenseiter aus Pilsen würde einer Sensation gleichen. Gute Nachrichten gibt es von der Personalfront, schließlich stieg Kingsley Coman unter dem Applaus der Kollegen wieder in das Training ein. Nach seinem Muskelfaserriss soll der 26-Jährige allerdings behutsam herangeführt werden. Mit Blick auf die Verletzungshistorie des Franzosen eine durchaus vernünftige Entscheidung – fehlen werden Joshua Kimmich und Thomas Müller (beide Corona). So wird heute auch wieder Marcel Sabitzer in der Startformation erwartet.

⚽ Champions League, 3. Runde 🟢 Dienstag: Gruppe A: 21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - SSC Napoli, 21:00 Uhr: Liverpool - Glasgow Rangers

Im Verfolgerduell der Gruppe C treffen im am Papier attraktivsten Duell Inter Mailand und der FC Barcelona aufeinander. Während Barça in der Liga mit einem formstarken Robert Lewandowski von Sieg zu Sieg eilt, ist Inter-Trainer Simone Inzaghi spätestens seit dem 1:2 gegen die Roma angezählt. Glaubt man Berichten der Gazzetta dello Sport, braucht der ehemalige Angreifer nun zwei Siege gegen Barcelona und Sassuolo, um seinen Job zu behalten.

Eintracht Frankfurt war indes mit dem Sieg in Marseille endgültig in der „Liga der Champions“ angekommen, heute (21 Uhr) wartet ein Duell mit Tottenham. Oliver Glasner muss jedoch auf Mario Götze verzichten: „Das ist schade, aber ich hoffe auf ein Fußball-Fest. Die Jungs sind schon oft über sich hinausgewachsen.“ (t.w.)