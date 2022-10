Kunst und Kultur am Nationalfeiertag

Der Nationalfeiertag in der Silberstadt – ein Muss für alle Kulturliebhaber! © Stadtmarketing Schwaz

Los geht’s um 10.30 Uhr: Von Trompeten und Kano-nenschlägen werden die Besucher*innen vor dem Museum der Völker in Schwaz begrüßt. Nach diesem Startschuss zeigen viele Schwazer Kultureinrichtungen den ganzen Tag über interessante Ausstellungen und Angebote aller Art. Auch kostenlose Führungen werden angeboten.

Mit dabei sind unter anderem das Museum im Glockenturm, das Schlossermuseum Stauder, das Mathoi-Haus, der Kunstraum Schwaz uvm.

Auch für die kleinen Besucher ist viel geboten: Abenteuerliche und unterhaltsame Kinderprogramme finden sich im Museum der Völker, im Rabalderhaus und auf der Burg Freundsberg.

Um alle Ausstellungsorte bequem erreichen zu können, steht wieder der historische Oldtimerbus zur Verfügung – ein wahres Highlight für alle Retrofans! Auch die Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Schwaz können mit ihren Funktionsräumen und ihrer Ausstattung von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Der Abschluss dieses Kulturtages wird traditionsgemäß gefeiert: Die Stadtmusik Schwaz und die 1. Schwazer Schützenkompanie gestalten die militärische Tradition und werden von den Fahnenabordnungen der Schwazer Schützen- und Traditionsvereine und der Feuerwehr umrahmt. Der Aufmarsch durch die Franz-Josef-Straße findet um 19.15 Uhr, der „Große Österreichische Zapfenstreich“ im Stadtpark um 19.30 Uhr statt.

Öffungszeiten & Informationen Sofern nicht anders angegeben, haben alle Museen von 11 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie im Kulturamt unter Tel. 0 52 42/69 60-319 oder bei der jeweiligen Institution.

Einkaufen, Flanieren und Gustieren bis in die späten Abendstunden hinein: Am Freitag darf in Schwaz wieder bis 22 Uhr geshoppt werden und ein buntes Unterhaltungsprogramm erwartet Sie auch. © Stadtmarketing Schwaz

Shoppingvergnügen und Markttreiben

Am Freitag, 7. Oktober, findet in der Silberstadt wieder das beliebte Abendshopping statt. Live-Musik, Showeinlagen und verlockende Rabattaktionen stehen hier auf dem Programm. Ein weiteres Highlight des Abends ist der Schwazer Handwerksmarkt.

Künstler der Eventbühne treten mit Show-Acts auf. © www.eventbuehne.at

Sowohl in der Altstadt als auch im Einkaufszentrum Stadtgalerien kann an diesem Abend bis 22 Uhr geshoppt und gebummelt werden. Ab 17 Uhr werden in der ganzen Stadt Walking-Acts mit Showeinlagen anzutreffen sein. Von Lebenden Statuen sowie Balanciershows bis hin zu Jonglierkunst ist hier garantiert für die ein oder andere Überraschung gesorgt.

Auch das Radio U1 Tirol wird mit einem Glücksrad vor Ort sein und tolle Preise verlosen. Gute Stimmung garantiert nicht nur ein Live-DJ, sondern auch drei Live-Bands, die musizierend in der Altstadt umher spazieren. Die lokale Gastronomie, eine mobile Bar und zwei Foodtrucks sowie eine Feuershow sorgen für genussvolle und spannende Momente.

Genießen Sie diesen einzigartigen Einkaufsabend in der Silberstadt!

WEITERE INFOS im Internet www.schwaz.at

Petutschnig – Ich will ein Rind von dir! Petutschnig Hons kommt ins SZentrum. Der leidenschaftliche Bauer fährt mit seinem 15er Steyr durch ganz Österreich und bringt alle Kabarett-Liebhaber mit Pointen und Songs in Hochstimmung. Am 23. November um 19.30 Uhr ist es nun so weit: Hons kommt mit seinem unterhaltsamen Programm ins SZentrum und erfüllt den Saal mit viel Gelächter und Jubel. Tickets sind über oeticket um 23,00 € erhältlich. WEITERE INFOS im Internet: www.szentrum.at/veranstaltungen

Alle Informationen zu den beliebten Schwazer Märkten gibt‘s im Internet unter www.markt.schwaz.at © Stadtmarketing Schwaz

Handwerksmarkt und Frischemarkt

Für alle Liebhaber der Handwerkskunst ist der Handwerksmarkt in Schwaz der „Way To Go“. Hier gibt es nicht nur einzigartige Stücke aus Keramik, Holz, Stein oder Papier, sondern auch Schmuck und Stoffwaren sind am Markt zu finden.

Der Handwerksmarkt findet abwechselnd in der Innsbruckerstraße, der Franz-Josef-Straße und der Fuggergasse statt. Termine: 7. Oktober, 7. & 8., 16. & 17. Dezember.