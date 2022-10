EU-Parlament bringt einheitliche Handy-Ladekabel ab 2024 auf den Weg

Straßburg – Das Europaparlament bringt einheitliche Ladekabel für Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare elektronische Geräte endgültig auf den Weg. Die EU-Abgeordneten in Straßburg stimmten am Dienstag in zweiter Lesung für den Gesetzesvorschlag. Bis Ende 2024 müssen demnach Handys, Tablets, Digitalkameras und Kopfhörer mit einem USB-Typ-C-Ladeanschluss ausgestattet sein.