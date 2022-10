Tiroler geriet in Ladis in Kappsäge: Zwei Finger teilweise abgetrennt

Ladis – Ein 28-Jähriger schnitt am Dienstag auf einer Baustelle Holz mit einer Kappsäge zu. Eine Holzleiste verkantete sich. Der Tiroler geriet darum mit zwei Fingern der linken Hand in die Säge. Diese wurden teilweise abgetrennt. Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber nach Zams geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)