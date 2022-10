Nobelpreisträger Zeilinger: „Wollte immer schon wissen, wie etwas funktioniert"

Der österreichische Nobelpreisträger Anton Zeilinger am Dienstag in Wien. © JOE KLAMAR

Wien – Wie am Dienstagmittag bekannt gegeben wurde, geht der diesjährige Nobelpreis für Physik an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt.

Entgeltliche Einschaltung

Um 15 Uhr trat Zeilinger erstmals nach seiner Nominierung im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien vor die Kameras. Im Saal wurde der Quantenphysiker mit langanhaltendem Applaus begrüßt. Zeilinger begann mit Dankesworten, insbesondere auch an die österreichischen Steuerzahler. "Das wurde nur möglich, weil mir die Chance gegeben wurde, schon sehr früh die Dinge zu machen in der Physik, die mich interessiert haben. Ohne Rücksicht darauf, ob das einmal einen Nutzen haben könnte", so Zeilinger. Viele Dinge habe er nur aus Neugierde gemacht.

📽️​ Video | Das Statement von Anton Zeilinger

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Plädoyer für Intuition

Hier in Österreich habe er dafür ein ganz spezielles Pflaster vorgefunden, auch im internationalen Vergleich. "Man muss seiner Intuition und seinen Spinnereien folgen", so Zeilinger. Er dankte auch seinen Diplomanden und Doktoranden, die über die Jahre hinweg wichtige Arbeit geleistet hätten. Zeilinger nannte auch seinen Kollegen Cliff Shull vom MIT, ebenfalls Nobelpreisträger. Von ihm habe er gelernt, immer tiefer zu schürfen.

Zeilinger strich auch seine Berufung an die Universität Innsbruck hervor. Hier habe er die Möglichkeit bekommen Dinge zu tun, die nicht alltäglich gewesen seien. Das habe er dann an der Universität Wien fortsetzen können.

Der Österreicher beschrieb auch die Arbeit mit seinen Kollegen John Clauser (USA, 79) und dem Franzosen Alain Aspect (75), die er schon viele Jahre kenne und mit denen er sich nun den Nobelpreis teilt.

Zeilinger erhält den Preis im Dezember. © JOE KLAMAR

Anonymer Anruf aus Schweden

Die Anwendung seiner Forschung, die am weitesten fortgeschritten sei, ist die Quantenkryptografie, erklärte Zeilinger auf Nachfrage – also die Verschlüsselung von Nachrichten. Auch Quantensimulatoren, also Quantencomputer, seien vielversprechend, wenn auch noch nicht für den "Otto-Normalverbraucher". "Wir werden wissen, dass das alles angewendet wird, wenn wir keine Smartphones mehr in der Hand haben", beschrieb Zeilinger.

Um 11 Uhr sei er angerufen worden. Eigentlich habe er um Ruhe gebeten, dann habe ihn jedoch seine Assistentin angerufen und von einer "Nummer aus Schweden" gesprochen. Dann habe er mit dem Generalsekretär der Akademie telefoniert, der erst einmal versichert habe, dass es sich nicht um einen Scherzanruf handle. Dann habe er mit ihm und anderen Mitgliedern des Komitees gesprochen und erfahren, dass er den Preis erhalten werde.

Frühe Neugier führte zum Nobelpreis

"Ich war immer schon neugierig, ich wollte immer schon wissen, wie etwas funktioniert", sagte der Nobelpreisträger mit Blick auf seine Kindheit. Etwa, wie sich die Puppe seiner Schwester bewegen konnte. Nach dem Auseinanderbauen habe er dann aber kein Interesse mehr gehabt, sie wieder zusammenzubauen.

Zeilinger lobte indes auch die frühere Studienordnung vor dem Bologna-Prozess, wo man sich sein Studium noch freier gestalten konnte. Er habe in seiner Ausbildung keine einzige Lehrveranstaltung zu Quantenphysik besucht, aber dann bei der Prüfung darum gebeten, besonders in diesem Bereich gefragt zu werden, so Zeilinger. (TT.com)