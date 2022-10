Spezialkamera in Hochfilzen im Zug vergessen: Gerät wieder aufgetaucht

Hochfilzen – Glückliches Ende für eine Elfjährige mit Sehbehinderung: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Mädchen am 21. September bei der Zughfahrt von St. Johann i.T in Richtung Salzburg ihre Spezialkamera beim Aussteigen in Hochfilzen im Zug vergessen. Das Gerät braucht sie zur Unterstützung beim Lesen in der Schule.