Musk will Twitter jetzt offenbar doch zum Originalpreis übernehmen

San Francisco – Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter Insidern und Medienberichten zufolge jetzt doch übernehmen und zwar für den ursprünglich angebotenen Kaufpreis. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von dem Vorschlag des Milliardärs, der den Original-Preis von 54,20 Dollar je Aktie beinhalte.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor gemeldet, Musk habe den Vorschlag in einem Brief an Twitter unterbreitet. Ein Kommentar von Musk oder Twitter lag nicht vor. Die Meldung ließ die Twitter-Aktie im Verlauf zunächst um fast 13 Prozent auf 47,93 Dollar steigen, bevor das Papier vom Handel ausgesetzt wurde.