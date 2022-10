Trio brach in Haus in Innsbruck ein: Alarmfahndung lief ins Leere

Innsbruck – Am helllichten Tag ist ein Trio am Dienstag in ein Wohnhaus im Innsbrucker Stadtteil Hötting eingebrochen. Samt Beute gelang den Tätern gegen 15.10 Uhr per Auto die Flucht. Die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein, die jedoch nicht erfolgreich war. An Autobahnauffahrten waren auch bewaffnete Beamte postiert gewesen. Es sei unklar, in welche Richtung die Männer flüchteten. Zeugen können sich jederzeit bei der Polizei oder dem Kriminalreferat unter 059133/75 3333 melden. (TT.com)