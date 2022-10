Nach Corona-Ausfall: Wörgl ehrte Kulturschaffende

Kulturref. Sebastian Feiersinger (l.) und BM Michael Riedhart (r.) überreichten Franz Bode den Ehrenkulturpeis.Spielbichler

Wörgl – Die Stadtgemeinde Wörgl holte am Freitag die Corona-bedingt verschobene Verleihung der Kulturpreise 2019/20 nach und verband den feierlichen Festakt mit dem 70-Jahr-Jubiläum der hiesigen Landesmusikschule.

In der Kategorie Architektur konnten sich Michael Thaler und Patrick Kraisser von TD Bautechnik GmbH den Preis für das Projekt Brixentalerstraße abholen, das laut Begründung „die geringe Grundstücksgröße von rund 650 m² durch Errichtung eines Spitzgebäudes optimal ausnutzte“.

Platz eins beim Jugendkulturförderpreis ging an die Academia Vocalis für das Stille-Nacht-Singspiel, 2018 aufgeführt in Bruckhäusl und Fügen. Daneben wurden die talentierte Nachwuchs-Kontrabassistin Dorina Puchleitner und die Mittelschule 1 für das Lego-League-Projekt „City Shaper“ gewürdigt.

In der Sparte Musik vergab die Jury zwei erste Plätze – an die Bundesmusikkapelle Bruckhäusl für deren Jugendarbeit und an den Komponisten Christian Spitzenstaetter für dessen Oper „Stillhang“, die 2018 im Erler Festspielhaus uraufgeführt wurde.

Bei den Kulturinitiativen überzeugte der Verein Wörgler Lichtspiele mit dem Tiroler Kurzfilmfestival, das heuer zum neunten Mal über die Bühne ging. Platz zwei ging an Franz Bode für seine Website sowie die Ausrichtung der „Heimat-Wörgl-Abende“ in der Zone. Er heimste auch den Kulturehrenpreis der Stadtgemeinde für sein vielfältiges Kulturschaffen ein. Den dritten Platz teilen sich der Heimatmuseumsverein und der Anne-Frank-Verein für das Ausstellungsprojekt „NS-Zwangsarbeit: Das vergessene Lager in Wörgl“ im September 2016.

In der Sparte Darstellende Kunst vergab die Jury drei zweite Plätze an die Wörgler Theatervereine Theater unterLand, Stadtbühne Wörgl und Gaststubenbühne Wörgl. Mit dem ersten Preis wurde Thomas Reider, Drehbuchautor des TV-Dramas „Das Wunder von Wörgl“ mit Karl Markovic und Verena Altenberger als Michael und Rosa Unterguggenberger, bedacht, das erstmals 2018 im Wörgler Cineplexx gezeigt wurde.

„Bei der Stadterhebung 1951 hatte Gemeinderat Paul Weitlaner die Idee, eine Musikschule zu gründen“, erinnerte Harald Ploner, Leiter der LMS Wörgl an die Anfänge der Musikschule – damals eine von nur sechs tirolweit – mit drei Schülern. Heute nehmen dort 950 Schüler bei 43 Lehrpersonen Unterricht in acht Mitgliedsgemeinden. 1985 übersiedelte die Wörgler Musikschule in die Alte Volksschule neben der Kirche, 1992 erfolgte die Eingliederung ins Tiroler Musikschulwerk. 2019 bezog die LMS Wörgl ihren neuen Standort im Haus der Musik in der Brixentaler Straße mit 17 Unterrichtsräumen und Vortragssaal. (vsg)