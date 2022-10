ÖVP und SPÖ verhandeln: „Ich war nie ein Beiwagerl und werde keines sein“

Mattle will nicht nur, dass die Koalition sichtbar neu regiert, sondern auch einen neuen Stil im Umgang mit der Opposition pflegen. Ihre Ideen und Anträge sollen in die Regierungsarbeit einfließen, betonten die zwei Parteispitzen. Über Ressorts und die Verteilung der Regierungsmitglieder zwischen ÖVP und SPÖ – im Raum stehen drei Landesräte für die SPÖ – wollen Mattle und Dornauer keine Spekulationen aufkommen lassen. Die Antwort auf den von den anderen Parteien bereits geäußerten Vorwurf, dass sich die SPÖ politisch zu billig hergeben könnte, verknüpft der SPÖ-Vorsitzende mit seiner Person: „Ich war und bin kein Beiwagerl. Dementsprechend will ich in einigen Wochen selbstbewusst und auf Augenhöhe wieder gemeinsam mit Anton Mattle vor die Medien treten und eine sinnvolle Zusammenarbeit verkünden.“