„Unruhe und Rederei in der Gemeinde“: Schlagabtausch in Haiming

Haiming – Auf Bestreben der oppositionellen Allgemeinen Liste von Vize-BM Christian Köfler und GR Hubert Leitner musste eine Gemeinderatssitzung in Haiming stattfinden. Begründet wurde dies von Listenführer Köfler mit bestehender „Unruhe und Rederei in der Gemeinde“. Diese drehe sich während der vergangenen Tage um die „Anstellung des Hirten auf der Haiminger Alm“. So lautete dann auch der 2. Punkt der Tagesordnung, für deren Erstellung die Opposition verantwortlich zeichnete.