Sistranser Projekt erhielt Preis für nachhaltige Waldbewirtschaftung

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (r.) verlieh Klaus Auffinger den Staatspreis in der Kategorie Schutzwaldmanagement.

Wien, Sistrans – Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zeichnete gestern sechs besonders innovative Projekte zum Schutz der heimischen Wälder mit dem Staatspreis Wald aus. Dieser Preis, so Totschnig, sei das „Symbol für nachhaltige Waldbewirtschaftung in Österreich. Der Schutz unserer Wälder lebt von engagierten Menschen, die mutig neue Wege gehen und so diesen Naturschatz für nächste Generationen erhalten.“