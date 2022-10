Angelina Jolie erhebt im Rechtsstreit mit Brad Pitt neue Vorwürfe

Los Angeles – In den laufenden Rechtsstreitigkeiten hat Angelina Jolie (47) neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt (58) erhoben. Demnach soll Pitt bei einem angeblichen Vorfall im Jahr 2016 handgreiflich geworden sein, berichteten mehrere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Laut der New York Times hat die „Maleficent"-Schauspielerin eine sogenannte Widerklage gegen Pitt vor Gericht in Los Angeles eingereicht.