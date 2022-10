Haiminger Markttage sind ein Fest der Regionalität

Haiming – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es wieder so weit: Die Haiminger Markttage, Tirols größter Erntemarkt, laden am kommenden Samstag, 8. Oktober, und am nächsten Samstag, 15. Oktober, jeweils ab 9 Uhr zum Flanieren und Gustieren ein. Die Wettervorhersage ist geradezu optimal, weshalb Rudi Wammes, Obmann des veranstaltenden Vereins, von regem Besuch ausgeht. „Wir freuen uns, dieses Jahr wieder Ort der Begegnung zu sein und zur Förderung des vielfältigen bäuerlichen Angebots aus der Region beizutragen“, sagte er beim Besuch in der Redaktion der Tiroler Tageszeitung.