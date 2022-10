Missbrauch mit System erschüttert den US-Frauenfußball und hat erste Folgen

Portland – Der in einem Untersuchungsbericht angeprangerte Missbrauch von Fußballerinnen in der US-Profiliga NWSL und der fehlerhafte Umgang damit hat zu ersten personellen Konsequenzen geführt. Die Portland Thorns gaben am Dienstag bekannt, dass Besitzer Merritt Paulson und die Manager Gavin Wilkinson und Mike Golub sich mit sofortiger Wirkung von allen Entscheidungen in Bezug auf die Mannschaft raushalten würden, bis die Untersuchung der Liga abgeschlossen sei.