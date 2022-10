Landtagswahl am Sonntag: Letzte Hoffnung Niedersachsen

SPD-Ministerpräsident Stephan Weil kann laut Umfragen den Amtsbonus nutzen. © imago

Von Gabriele Starck

Hannover – Alle Hoffnungen der deutschen Kanzlerpartei SPD liegen auf Stephan Weil. Der 63-Jährige peilt kommenden Sonntag seine dritte Amtszeit als Regierungschef des flächenmäßig zweitgrößten deutschen Bundeslands Niedersachsen an. Seine Sozialdemokraten liegen in Umfragen konstant vorn, auch wenn der Vorsprung auf die CDU zuletzt etwas geschrumpft ist. Auf Bundesebene kann die SPD davon nur träumen. Die größte Bundestagsfraktion liegt derzeit mit 18 Prozent weit abgeschlagen hinter CDU/CSU mit 27 und den Grünen mit 22 Prozent an dritter Stelle. (ZDF-Politbarometer, 30.9.).

Und während sich nur 24 Prozent bei einer Direktwahl – gäbe es sie denn – für Kanzler Olaf Scholz als Kanzler entscheiden würden, wären es in Niedersachsen 50 Prozent für den Genossen Weil als Ministerpräsident und nur 28 für den CDU-Herausforderer und derzeitigen Wirtschaftsminister in der rot-schwarzen Landesregierung, Bernd Althusmann (ARD-Deutschlandtrend, 30.9.).

Dabei sind sich die beiden auf den ersten Blick gar nicht so unähnlich – mehr Typ Verwalter als charismatischer Gestalter, doch Weil hat das Vertrauen der Niedersachsen auf seiner Seite und sich schon 2017 gegen Althusmann klar durchgesetzt. Fest steht auch, dass Weil gern auf eine Fortführung der ungeliebten GroKo verzichten würde. Er wünscht sich Rot-Grün wie schon 2013.

Die Chancen stehen gut. Der SPD werden zwar Verluste verglichen mit 2017 vorhergesagt, dafür dürfte den Umfragen zufolge aber die Ökopartei massiv zulegen. Und beide stimmen überein, was die Energieversorgung in der Krise betrifft. Niedersachsen verfügt bereits mit großem Abstand über die meisten Windenergieanlagen im Bundesgebiet. Es baut derzeit im Rekordtempo ein Flüssiggasterminal an der Nordsee in Wilhelmshaven, um die Abhängigkeit von russischem Gas so schnell wie möglich zu reduzieren, und spricht sich trotz Energiekrise klar gegen eine längere Nutzung der Atomkraft aus. Dass der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nun ausgerechnet das niedersächsische AKW für eine Laufzeitverlängerung ausschließt und nur die zwei anderen noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Süddeutschland in Betracht zieht, könnte durchaus auch damit zu tun haben.

Einmal mehr unterzugehen droht am Sonntag die FDP. Schon bei den vorangegangenen Wahlen im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Saarland musste sie um den Einzug in die Landesparlamente bangen, und im Saarland verpassten die Freien Demokraten auch tatsächlich die Fünf-Prozent-Hürde. Nun ist wieder Zittern angesagt. Deshalb hat sich die FDP vor wenigen Tagen von der CDU distanziert und bittet deren Wähler um die Zweitstimme. Zur Erklärung: Die erste Stimme geht wie auf Bundesebene an den Direktkandidaten einer Partei. Jener mit dem größten Zuspruch erhält das Mandat, alle anderen gehen leer aus. Die Zweitstimme jedoch wird einer Partei gegeben, und das muss nicht jene des angekreuzten Direktkandidaten sein. So konnte sich die FDP mithilfe der Zweitstimmen von CDU- bzw. CSU-Wählern schon einige Male in den Bundestag retten.

Und die rechtsnationale AfD? Sie versinkt einmal mehr in parteiinternen Skandalen. Ein ausgetretenes Parteimitglied hat der AfD vergangene Woche im ZDF vorgeworfen, dass er hätte dafür bezahlen müssen, um wieder kandidieren zu dürfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ungeachtet dessen liegen die Rechten in Umfragen bei 7 bis 9 Prozent.