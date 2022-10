Fünf Wochen vor US-Kongresswahl: Biden rutscht in Wählergunst weiter ab

Bei den Wahlen am 8. November stehen das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats zur Abstimmung. Bidens Demokraten halten in einer Kammer eine kleine, in der anderen die kleinstmögliche Mehrheit. Sollten die Republikaner die Macht in auch nur einer Kammer übernehmen, könnten sie Bidens Politik zu einem großen Teil blockieren. Die nächste Präsidentenwahl findet 2024 statt. (APA/Reuters)