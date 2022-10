Die Schönheit, die dem Zerstörerischen immanent ist

„Underground Blast #03“, ein 2020 von Andrea Botto im Brennerbasistunnel fotografierter, 161 x 111 cm großer Pigment Print. © Andrea Botto

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Er verstehe seine Art zu fotografieren als „subversive Antwort auf die traditionelle Landschaftsfotografie“, sagt Andrea Botto, dessen zentrales Thema seit 15 Jahren jener unwiederbringliche Moment ist, in dem ein Sprengsatz explodiert. In dem sich Materie auflöst, so harte, wie es Gestein und Beton sind, genauso wie Schnee.

Der international renommierte 49-jährige Italiener, der an der Akademie der Schönen Künste von Genua Dokumentarfotografie unterrichtet, war für die Schau im INN SITU im BTV Stadtforum viel an jenen Orten in Tirol unterwegs, an denen es regelmäßig knallt: im Brennerbasistunnel, im tief verschneiten Hochgebirge ebenso wie im Tirol Panorama am Bergisel. Wo ihn jene – gemalten – Passagen interessiert haben, die zeigen, wie technisch harmlos anno 1809 noch gezündelt worden ist.

Weitaus spektakulärer kommen da schon die Explosionen daher, mit denen der Tunnel durch die Brennerbasis gesprengt wird. Wobei bei diesen Fotografien, in denen man den Knall förmlich zu hören glaubt, meist der Sprengmeister auf den Auslöser seiner Kamera gedrückt hat, gibt Andrea Botto zu. Kenne doch nur dieser den exakt richtigen bzw. spektakulärsten Moment.

Es ist ein raffiniertes Spiel mit höchst ambivalenten Gefühlen, die Andrea Botto kunstvoll zelebriert. Lavierend zwischen Anziehendem und Abstoßendem, letztlich der Schönheit, die dem – hier gelenkt – Zerstörerischen immanent ist. Wenn sich etwa das in den Berg getriebene Loch für wenige Augenblicke magisch aufblitzend erhellt, pulverisiertes Gestein das dunkel Höhlige wolkig verhüllt, durchsetzt mit scheinbar schwerelos schwebenden größeren und kleineren Brocken.

Ausstellung INN SITU. BTV Stadtforum, Innsbruck; bis 21. Jänner, Mo–Fr 11–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr

Die Ereignisse von 9/11 hätten großen Einfluss auf seine Art, Fotografie zu denken, gehabt, sagt Andrea Botto. Die an sich absurde Faszination des Elements des Dystopischen, was nicht zuletzt den Erfolg von Katastrophenfilmen erklärt. Wobei Botto auch der der menschlichen Natur offensichtlich innewohnende Voyeurismus im Beobachten von Katastrophalem aus sicherer Distanz interessiert. Genauso wie die überwältigende Poesie, die etwa das Bild der Sprengung eines riesigen Silos zu verströmen vermag. Das Implodieren tonnenschwerer Materie, die sich in so Fragiles wie Nebel zu verwandeln scheint. Ausgebreitet in höchster technischer Perfektion auf großen Formaten.