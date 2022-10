Salzburg gegen Zagreb oder jung und wild gegen alt und routiniert

„Das ist eine Partie auf Augenhöhe ohne klare Favoritenrolle“, betonte der Schwabe. Einig sind sich der 34-Jährige und die „Experten“ allerdings, was die Bedeutung der Partie betrifft: „Machen wir uns nichts vor: Diese zwei Spiele werden mitentscheidend sein“, meinte Coach Matthias Jaissle. Mit einem Heimsieg vor ausverkauftem Haus (28.864) würde man – einen „Dreier“ von Chelsea gegen Milan vorausgesetzt – das Spiel in Zagreb am Dienstag kommender Woche auf jeden Fall auf Platz eins liegend in Angriff nehmen und könnte in Kroatiens Hauptstadt sogar nachlegen. Das Heimspiel gegen Chelsea (25. Oktober) und der Abschluss in Mailand (2. November) würden dann an Dramatik nichts zu wünschen übrig lassen.